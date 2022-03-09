Удаленные районы Казахстана хотят обеспечить интернетом с помощью идей Илона Маска

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков в кулуарах мажилиса рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к сети Интернет в отдельных регионах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Оразбеков, к этому часу самый худший интернет в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

"В Карагандинской области Казахский мелкосопочник (степь в центральном Казахстане – прим. ред.) часть Актюбинской области еще захватывает. Очень сложно доводить интернет, потому что там сложный рельеф. И то же самое в Восточно-Казахстанской области. Та же ситуация, но там горы, вы сами понимаете", – пояснил спикер.

В этих регионах проблему с доступом к сети Интернет власти планируют решить в том числе с помощью спутников связи.

"Знаете, есть спутники OneWeb, Starlink – это современно, круто. Но, помимо того, что это круто и современно, для нас это своевременно. Эти спутники позволят нам доставить качественный интернет в удаленные районы", – резюмировал спикер.

Напомним, Оразбеков также ответил на вопрос, грозит ли Казахстану глобальное отключение от интернета, если от Сети будет отключена соседняя Россия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959830-udalennye-rayony-kazahstana-hotyat-obespechit-internetom-s-pomoschyu-idey-ilona-maska/