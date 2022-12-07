Введение института подачи петиций в Казахстане: в МИОР разъяснили нюансы

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Глава МИОР в мажилисе разъяснил нормы законопроекта "Об общественном контроле", которым предусматривается создание официального сайта для подачи петиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время заседания мажилиса депутат Дархан Камзабекулы напомнил, что в Казахстане планируется введение института петиций, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения. Ранее мажилис принял проект соответствующего закона в первом чтении.

"На мой взгляд, он слишком забюрократизирован. Во-первых, это сроки подачи и рассмотрения петиции. Для того чтобы петиция считалась легитимной, требуется 8 месяцев.

Во-вторых, это двухэтапность сбора голосов. На первом этапе нужно набрать 150 голосов, на втором – от 2,5 до 50 тыс. голосов, чтобы петиция считалась поддержанной.

При этом на рассмотрение петиции госорганам отводится три месяца. В итоге продолжительность времени от создания петиции до получения ответа займет почти год. За это время поднимаемый вопрос перестанет быть актуальным", – заявил он.

Однако глава Министерства информации и общественного развития (МИОР) Дархан Кыдырали в ответ сообщил, что до этого наши граждане в письменной форме писали заявления.

"Онлайн-петиция как раз дает возможности. Во-первых, государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

И здесь мы рассмотрели еще от 150 до 50 тыс. голосов, снизили с 60 дней до 40 дней, а для исполнительных органов – от 60 до 20 дней (сроки рассмотрения петиций - прим. ред.). То есть (они, сроки - прим. ред.) в три раза сокращаются.

И для того, чтобы качественно ответить на эти петиции, я думаю, эти сроки очень правильные, поскольку за краткий промежуток времени может быть некачественный дан ответ, неполный", – добавил Дархан Кыдырали.

А разделение на два этапа он назвал соответствующей мировой практике нормой. В итоге, по его словам, на местах будут решаться вопросы, которые касаются отдельных граждан. И масштабные вопросы будут рассмотрены на уровне правительства.

В свою очередь депутат Екатерина Смышляева отметила, что по концепции законопроекта первоначально речь шла только об онлайн-петициях, соответственно, их электронной формы.

"Но в процессе обсуждения коллеги подняли вопрос о том, что у нас в ряде отдаленных сел до сих пор нет доступа к интернету. Соответственно, в таких селах невозможно будет осуществить подписание такой петиции. На сегодня поданы поправки, что будут допустимы бумажные документы. В связи с этим требования к таким документам намного ниже. Их верификация намного сложнее.

В связи с этим у меня два вопроса. Право подавать бумажные петиции будет у всех, независимо от доступа к интернету? Второе, как вы оцениваете риски злоупотребления этим правом и последующую девальвацию самого института петиции? И к министерству цифрового развития – у нас сегодня множество различных инструментов и технологий существует, неужели нет такой технологии, которая позволила бы обеспечить прозрачную объективную работу такого инструмента, как подписание именно онлайн-петиции?" – задалась она вопросами.

В ответ глава МИОР сообщил, что в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

"Мы будем использовать их специальные платформы. Все они будут храниться на госсерверах, и потому права граждан будут реализовываться", – заверил Дархан Кыдырали.

Представитель министерства цифровизации заявил о планах по расширению инструментов подачи петиций.

"Я думаю, это будут киоски или планшеты, которые будут у сотрудников. Они смогут через них – если такие поправки будут приняты – подавать именно онлайн-петиции. То есть для самой системы это будет выглядеть как онлайн-петиция через электронную цифровую подпись, или же через биометрическое подтверждение этой электронной цифровой подписи сама петиция может быть подписана", – заявил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000512-vvedenie-instituta-podachi-petitsiy-v-kazahstane-v-mior-razyasnili-nekotorye-nyuansy/