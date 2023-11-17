Когда на трассах Казахстана появится интернет, рассказали в МЦРИАП

Глава управления мониторинга и развития проектов беспроводной связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП на брифинге озвучил срок появления интернета на дорогах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Олжаса Кабенова, когда ориентировочно казахстанцы могут ожидать хороший интернет на дорогах страны.

"Начнем мы это со следующего года, завершим к 2027 году", – сказал в ответ спикер.

В целом, по его словам, сейчас акиматы разрабатывают соответствующие проектно-сметные документации в части создания цифровой инфраструктуры, а именно строительства антенно-мачтовых сооружений.

Олжас Кабенов добавил, что эти расходы государство берет на себя.

"Там будут выделяться средства как из республиканского бюджета, так и из местного бюджета. Эти средства трансфертом из республиканского бюджета будут направляться в местный бюджет для строительства этой инфраструктуры, а операторы связи будут модернизировать действующие базовые станции, которые находятся на территории вдоль дорог, это такие 2G, а на новую инфраструктуру уже будут устанавливать новые базовые станции – за свой счет будут производить (эту работу – прим. ред.).

Планируется, что это начнется с 2024 года. Уже на уточнение подать после подготовки соответствующей бюджетной заявки для выделения средств из бюджета", – указал он.

На строительство инфраструктуры, заявил спикер, потребуется около 61 миллиарда тенге и около 30 миллиардов тенге – на обеспечение самого мобильного интернета.

"30 – это операторы за свой счет (оплатят – прим. ред.), 61 – это из республиканского и местного бюджета (будет выделяться – прим. ред.). В первую очередь это будут республиканские дороги. Перечень на память не скажу", – резюмировал Олжас Кабенов.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Алихан Смаилов утвердил нацпроект, в рамках которого к 2027 году планируется охватить весь Казахстан высокоскоростным интернетом.

Национальный проект "Доступный Интернет" охватывает период с 2024 до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге. Стоит отметить, что большая часть этой суммы – свыше 1,3 трлн тенге – представляет собой внебюджетные средства.

При этом еще весной прошлого года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана. Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

Между тем в прошлом месяце сообщалось, что 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

Однако, как сообщили сегодня в МЦРИАП, использование физлицами в Казахстане интернета Starlink пока незаконно.

Также аналитики сообщают, что интернет со скоростью 100 Мбит/с в Казахстане можно получить за 9,8 доллара в месяц. Это одна из самых низких цен в мире.