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30 лет независимости Казахстана

Казахстан попал в десятку стран с самым дешевым интернетом

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Модем стоит на столе
Модем. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Интернет со скоростью 100 Мбит/с в Казахстане можно получить за 9,8 доллара в месяц. Это одна из самых низких цен в мире. Сколько он стоит в других странах, журналисты NUR.KZ узнали на портале Picodi.

Некоторые эксперты считают, что стоимость тарифов на интернет в Казахстане сильно занижена. Как выяснили аналитики, по мировым меркам цены действительно можно считать низкими.

Они сравнили прайс-листы 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с наиболее и наименее доступным по стоимости выходом в интернет. При этом брались во внимание только предложения безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг.

Так, тариф со скоростью интернета 100 Мбит/с в Казахстане в среднем стоит 9,8 доллара, или примерно 4 523 тенге по текущему курсу.

Дешевле лишь в семи странах мира: Беларуси (9 долларов), Индии (8,5 доллара), Молдове (7,7 доллара), Вьетнаме (6,7 доллара), Румынии (6,1 доллара), Украине (6,1 доллара) и России (5,6 доллара).

Стоит отметить, что в этот рейтинг не попали Испания, Китай, Сингапур и Франция. Дело в том, что там местные провайдеры уже не предлагают такой "медленный" интернет.

Больше всего за комфортные 100 Мбит/с платят жители Норвегии – в среднем 79,4 доллара в месяц. Следом идут Исландия (62,1 доллара) и Австралия (61,8 доллара).

Цены на интернет в мире
Цены на интернет в мире. Инфографика: picodi.com

Аналитики также проверили, какую скорость подключения к интернету можно получить за 20 долларов в месяц (около 9 529 тенге).

Здесь отличились провайдеры Латвии, которые за эти деньги предлагают скорость до 1,2 Гбит/с. В России, Украине и Молдове за эти деньги можно получить 1 Гбит/с, а вот в Казахстане таких мощностей пока нет – потолок составляет всего 500 Мбит/с.

При этом из списка аналитики убрали сразу 34 страны, в основном из Западной Европы, а также Австралию, Канаду, Новую Зеландию, ЮАР и Японию. Их крупнейшие провайдеры вообще не предлагают интернет в таком ценовом диапазоне.

Интернет за 20 долларов
Интернет за 20 долларов. Инфографика: picodi.com

И напоследок аналитики выяснили, сколько стоит интернет со скоростью 1 Гбит/с в мире.

Самые низкие тарифы с такой скоростью можно найти в Украине (8,2 доллара), Румынии (9,2 доллара) и России (10,2 доллара). А самые высокие – на Филиппинах, в Коста-Рике, Парагвае, Перу и Венесуэле, где высокоскоростной интернет стоит более 100 долларов в месяц.

Таким образом, Казахстан действительно выделяется ценами на интернет среди других стран мира. Многие развитые страны не предлагают дешевый и качественный интернет, тогда как приемлемые 100 мбит/с в Казахстане можно получить менее, чем за 5 тыс. тенге.

Напомним, несмотря на такие условия, многие жители страны часто жалуются на плохое интернет-соединение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045988-kazahstan-popal-v-desyatku-stran-s-samym-deshevym-internetom/

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