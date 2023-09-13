YouTube без рекламы: Мусин попросил казахстанцев подождать до конца года

Сегодня глава Минцифры Багдат Мусин на пресс-конференции в правительстве высказался о возможности просмотра YouTube в Казахстане без рекламы, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, удалось ли ему договориться по просмотру YouTube без рекламы для казахстанцев.

"Я, как житель Казахстана, жду этого. Поэтому я, как министр, когда был в США, разговаривал с вице-президентом YouTube. Мы договорились. Они пообещали, что до конца года это обновление проведут. Сейчас последнее обновление – я с ними переписывался – они мне сообщили, что это не может быть отдельно как регион, они пакет доработают", – сказал Мусин.

Он призвал казахстанцев немного подождать.

"Нам надо подождать, до конца года есть еще три месяца. Я думаю, что YouTube выполнит свое обещание", – подчеркнул глава МЦРИАП.

Также сегодня Багдат Мусин объяснил, почему ранее он заявлял, что интернет в Астане лучше, чем в Токио, притом, что астанчане часто жалуются на качество связи.

Еще министр высказывался о сегодняшнем сбое в работе Tele2.

Напомним, в конце октября прошлого года сообщалось, что объем рекламы в 2022 году резко сократился, из-за чего начали падать акции Google.

При этом чуть раньше компания заявляла, что будет делиться рекламной прибылью с создателями коротких видео в YouTube Shorts.

"Создатели контента смогут зарабатывать в нашем сервисе вне зависимости от того, хотят ли они добиться популярности или просто погасить свои счета благодаря этим выплатам. Мы хотим, чтобы YouTube был местом, которое оказывает наибольшую поддержку нашим пользователям во всем цифровом пространстве", – заявлял тогда директор по продуктам компании Нил Мохан.