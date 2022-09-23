YouTube будет платить авторам коротких видеороликов

Логотип YouTube. Иллюстративное фото: Pixabay

YouTube продолжает бороться с TikTok, используя свое главное преимущество — деньги. Компания заявила, что будет делиться рекламной прибылью с создателями коротких видео в YouTube Shorts, передает Bloomberg.

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Компания объявила, что создатели коротких видео в YouTube Shorts будут получать дополнительные выплаты от рекламы, которую компания показывает в приложении. Это похоже на то, как TikTok платит популярным блогерам. Однако TikTok часто подвергался критике за скудные выплаты. YouTube в свою очередь заявил о более амбициозных планах. Нил Мохан, директор по продуктам компании, сказал, что YouTube станет первой компанией, которая сделает большие вложения в короткие видео.

"Создатели контента смогут зарабатывать в нашем сервисе вне зависимости от того, хотят ли они добиться популярности или просто погасить свои счета благодаря этим выплатам. Мы хотим, чтобы YouTube был местом, которое оказывает наибольшую поддержку нашим пользователям во всем цифровом пространстве", — говорит Мохан.

Мохан сказал, что создатели контента могут присоединиться к партнерской программе YouTube, если у них есть более 10 млн просмотров видео и более тысячи подписчиков. Формат коротких вертикальных видео YouTube Shorts был запущен в 2020 году в ответ на растущую популярность TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1989086-youtube-budet-platit-avtoram-korotkih-videorolikov/