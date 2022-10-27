Объем рекламы в YouTube резко сократился в 2022 году

Логотип YouTube. Иллюстративное фото: Pixabay

Акции Google падают, поскольку объем рекламы в YouTube и в поисковом сервисе резко сократился в 2022 году. Это первое падение доходов от рекламы в YouTube, зафиксированное с начала ведения соответствующей статистики, передает The Wall Street Journal.

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Google сообщает о пятом подряд квартале замедления продаж. Сложное экономическое положение распространилось даже на относительно стабильные компании вроде Google. Например, в Microsoft также сообщили о самом сильном падении прибыли за последние два года. Texas Instruments заявляет о снижении спроса на персональную электронику со стороны промышленных покупателей.

Результаты Google указывают на сохраняющуюся нестабильность в индустрии цифровой рекламы, которая в последние месяцы сильно пострадала. Долгое время реклама в YouTube и в поисковой системе Google приносила значительную часть прибыли компании. Но сейчас ситуация изменилась. Материнская компания Alphabet сообщила о выручке в размере 69,1 млрд долларов в третьем квартале 2022 года. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем ожидали аналитики.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи отметил, что на доходы Google сильно влияет ситуация в мире. Сама компания стремится перераспределить ресурсы для инвестирования в самые прибыльные проекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994338-obem-reklamy-v-youtube-rezko-sokratilsya-v-2022-godu/