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Мусин высказался о сегодняшнем сбое в работе Tele2

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минцифры Багдат Мусин на пресс-конференции в правительстве прокомментировал сбои в работе Tele2 сегодня утром, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр связал сбой с техническими работами.

"При модернизации любого оборудования возникают технические сложности. Оператор ночью проводит технические работы. Утром, когда пошел наплыв людей, начались сбои. В период модернизации такие трудности могут возникать", - заявил министр.

Между тем в компании сообщили, что аварийный сбой в работе сети уже устранен.

"В настоящее время все сервисы от Tele2/Altel работают в штатном режиме. Негативный эффект ощутили порядка 25% клиентов оператора. Компания приносит извинения за временные неудобства и предоставит 2 бесплатных ГБ на 7 дней, клиентам, на которых оказал негативный эффект данный сбой", - рассказали в пресс-службе Tele2.

Напомним, на сбой в работе оператора связи пожаловались абоненты сегодня утром. В компании тогда сообщали, что причина кроется в аварийном сбое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2036399-musin-vyskazalsya-o-sboe-v-rabote-tele2/

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