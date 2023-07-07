Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Убийца Twitter": как новая соцсеть Threads сеет вражду между Цукербергом и Маском

Опубликовано:

Марк Цукерберг в Threads
Марк Цукерберг в Threads. Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Буквально на днях компания Марка Цукерберга Meta официально запустила своего конкурента Twitter – Threads. За сутки к платформе присоединились порядка 30 миллионов пользователей со всего мира.

5 июля компания Meta запустила платформу Threads, которую все называют конкурентом сети микроблогов Twitter. О планах по ее созданию компания объявляла еще три месяца назад.

Буквально за сутки, по данным компании на утро четверга, к Threads присоединилось порядка 30 млн пользователей, среди которых – известные бренды, знаменитости, журналисты и многие другие известные пользователи, передает CNN.

Многие из пользователей назвали новую платформу "убийцей Twitter".

Кроме того, по состоянию на утро четверга, Threads было лучшим бесплатным приложением в App Store и самой популярной темой в Twitter.

Тренд в Twitter №1
Тренд в Twitter №1. Скриншот: twitter.com

Что такое Threads и как это работает?

Платформа очень похожа на Twitter. Там есть лента преимущественно с текстовыми сообщениями. Пользователи могут размещать фото и видео, а также беседовать в режиме реального времени, делая репосты, отвечая или цитируя чужие публикации.

Instagram в Threads
Instagram в Threads. Скриншот: threads.net/@instagram

В каждом посте имеется ограничение в 500 знаков.

Сообщениями из Threads можно делиться в Instagram Stories.

Аккаунты могут быть как публичными, так и закрытыми. Верифицированные аккаунты в Instagram автоматически приобретают галочки на Threads.

На данный момент Threads доступен в 100 странах мира на более 30 языках и для пользователей iOS, и Android.

Отличия Twitter и Threads

Журналисты BBC сравнили возможности пользователей на обеих платформах.

Так, и в Twitter, и на Threads можно постить фото и ссылки, а также удалять публикации. Если длина поста в первом равна 280 символам, то во втором лимит – 500 знаков. На Threads видео может длиться 5 минут, в Twitter – 2 минуты 20 секунд.

Верификация в приложении Meta идет через Instagram. Редактировать посты на обеих платформах нельзя. Сообщения в Direct можно отправлять только в Twitter. Хештегов в Threads в отличие от конкурента нет.

Примечание: платным пользователям Twitter Blue разрешаются более длинные посты и видео. Также доступно редактирование и другие возможности.

Как отреагировали в руководстве Twitter?

Довольно эффектное появление Threads прокомментировала гендиректор Twitter Линда Яккарино.

"Нам часто подражают, но сообщество Twitter неповторимо", – заявила она.

Гендиректор Instagram Адам Моссери отметил, что проблема новых социальных медиаплатформ часто заключается не в том, чтобы привлечь пользователей, а в том, чтобы суметь удержать их.

Между тем Twitter пригрозили Meta судебным иском.

В среду адвокат Илона Маска Алекс Спиро, представляющий интересы Twitter, направил Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter.

В письме к Цукербергу утверждалось, что Meta занималась систематическим, преднамеренным и незаконным присвоением коммерческих секретов Twitter и других интеллектуальных данных.

Новость о возможном судебном иске Маск прокомментировал следующим образом:

"Конкуренция – это прекрасно, жульничество – нет."

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность, и требует, чтобы Meta предприняла немедленные шаги для прекращения использования любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", – заявил Спиро.

Представитель Meta Энди Стоун заявил в ответ, что их компания не нанимала никого из экс-сотрудников Twitter.

"Никто из команды разработчиков Threads не является бывшим сотрудником Twitter – такого просто не может быть", – заявил он.

Отметим, что Meta принадлежат мессенджер WhatsApp, а также Instagram и Facebook. А Twitter Маск приобрел в конце прошлого года.

Недавно Илон Маск написал в соцсетях, что готов к драке с 39-летним Цукербергом. На это последний ответил согласием. Бой, по предложению 51-летнего Маска, должен состояться в октагоне в Вегасе.

Кстати, NUR.KZ теперь можно тоже читать в Threads! Переходите по ссылке, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий в Казахстане и мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027813-ubiytsa-twitter-kak-novaya-sotsset-threads-seet-vrazhdu-mezhdu-tsukerbergom-i-maskom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.