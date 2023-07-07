"Убийца Twitter": как новая соцсеть Threads сеет вражду между Цукербергом и Маском

Марк Цукерберг в Threads. Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

Буквально на днях компания Марка Цукерберга Meta официально запустила своего конкурента Twitter – Threads. За сутки к платформе присоединились порядка 30 миллионов пользователей со всего мира.

5 июля компания Meta запустила платформу Threads, которую все называют конкурентом сети микроблогов Twitter. О планах по ее созданию компания объявляла еще три месяца назад.

Буквально за сутки, по данным компании на утро четверга, к Threads присоединилось порядка 30 млн пользователей, среди которых – известные бренды, знаменитости, журналисты и многие другие известные пользователи, передает CNN.

Многие из пользователей назвали новую платформу "убийцей Twitter".

Кроме того, по состоянию на утро четверга, Threads было лучшим бесплатным приложением в App Store и самой популярной темой в Twitter.

Тренд в Twitter №1. Скриншот: twitter.com

Что такое Threads и как это работает?

Платформа очень похожа на Twitter. Там есть лента преимущественно с текстовыми сообщениями. Пользователи могут размещать фото и видео, а также беседовать в режиме реального времени, делая репосты, отвечая или цитируя чужие публикации.

Instagram в Threads. Скриншот: threads.net/@instagram

В каждом посте имеется ограничение в 500 знаков.

Сообщениями из Threads можно делиться в Instagram Stories.

Аккаунты могут быть как публичными, так и закрытыми. Верифицированные аккаунты в Instagram автоматически приобретают галочки на Threads.

На данный момент Threads доступен в 100 странах мира на более 30 языках и для пользователей iOS, и Android.

Отличия Twitter и Threads

Журналисты BBC сравнили возможности пользователей на обеих платформах.

Так, и в Twitter, и на Threads можно постить фото и ссылки, а также удалять публикации. Если длина поста в первом равна 280 символам, то во втором лимит – 500 знаков. На Threads видео может длиться 5 минут, в Twitter – 2 минуты 20 секунд.

Верификация в приложении Meta идет через Instagram. Редактировать посты на обеих платформах нельзя. Сообщения в Direct можно отправлять только в Twitter. Хештегов в Threads в отличие от конкурента нет.

Примечание: платным пользователям Twitter Blue разрешаются более длинные посты и видео. Также доступно редактирование и другие возможности.

Как отреагировали в руководстве Twitter?

Довольно эффектное появление Threads прокомментировала гендиректор Линда Яккарино.

"Нам часто подражают, но сообщество Twitter неповторимо", – заявила она.

Гендиректор Instagram Адам Моссери отметил, что проблема новых социальных медиаплатформ часто заключается не в том, чтобы привлечь пользователей, а в том, чтобы суметь удержать их.

Между тем Twitter Meta судебным иском.

В среду адвокат Илона Маска Алекс Спиро, представляющий интересы Twitter, направил Марку Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию в краже коммерческой тайны путем найма бывших сотрудников Twitter.

В письме к Цукербергу утверждалось, что Meta занималась систематическим, преднамеренным и незаконным присвоением коммерческих секретов Twitter и других интеллектуальных данных.

Новость о возможном судебном иске Маск прокомментировал следующим образом:

"Конкуренция – это прекрасно, жульничество – нет."

"Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность, и требует, чтобы Meta предприняла немедленные шаги для прекращения использования любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации", – заявил Спиро.

Представитель Meta Энди Стоун заявил в ответ, что их компания не нанимала никого из экс-сотрудников Twitter.

"Никто из команды разработчиков Threads не является бывшим сотрудником Twitter – такого просто не может быть", – заявил он.

Отметим, что Meta принадлежат мессенджер WhatsApp, а также Instagram и Facebook. А Twitter Маск приобрел в конце прошлого года.

Недавно Илон Маск написал в соцсетях, что готов к драке с 39-летним Цукербергом. На это последний ответил согласием. Бой, по предложению 51-летнего Маска, должен состояться в октагоне в Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027813-ubiytsa-twitter-kak-novaya-sotsset-threads-seet-vrazhdu-mezhdu-tsukerbergom-i-maskom/