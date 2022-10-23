TikTok опроверг сообщение о сборе личных данных пользователей в США

Tik-Tok. Иллюстративное фото: pixabay.com

TikTok опроверг сообщение, что его материнская компания ByteDance (базируется в Китае) планировала использовать приложение для отслеживания местонахождения граждан США, передает BBC.

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В официальном аккаунте TikTok в Twitter сказано, что приложение никогда не планировалось использовать для отслеживания действий членов американского правительства, активистов, общественных деятелей или журналистов. В компании также заявили, что не занимаются сбором точных данных о местоположении пользователей из США.

Это заявление стало ответом на отчет, опубликованный в американских СМИ, в котором сказано, что TikTok получил доступ к данным пользователей без согласия самих пользователей. В частности это было сделано по отношению к бывшим сотрудникам ByteDance из США. Как считают журналисты, так компания пыталась разобраться, совершал ли этот человек противоправные действия. Американские журналисты признают, что не знают, существовал ли у компании план собирать данные с устройств всех граждан США, но такая возможность у TikTok была.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1993934-tiktok-oproverg-soobschenie-o-sbore-lichnyh-dannyh-polzovateley-v-ssha/