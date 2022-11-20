80 миллионов человек подписались на Трампа в Twitter за несколько часов

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford / Getty Images

Сегодня стало известно о том, что экс-президента США Дональда Трампа разблокировали в Twitter. Менее чем за 12 часов на его подписалось 80 млн человек.

На данный момент число подписчиков Дональда Трампа в Twitter составляет 83 млн человек. Сегодня около 10 часов утра по времени Астаны у него насчитывалось 2,2 млн фолловеров.

Как сообщает РИА Новости, к моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов подписчиков.

Тем не менее, как отмечает газета The Hill, Трамп заявил, что не считает нужным возвращаться в Twitter.

"Я не вижу причин для этого, у них много проблем в Twitter, вы видите, что происходит", – подчеркнул Дональд Трамп.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, что Twitter разблокировал аккаунт Трампа после того, как прежнее руководство соцсети заморозило аккаунт экс-президента США после штурма Капитолия в 2021 году.

Последняя запись в микроблоге Трампа датировалась 8 января 2021 года.

До блокировки Трампа в Twitter его сторонники ворвались в Капитолий – здание Конгресса США, – а затем в зал сената в Вашингтоне. Там проходили заседания, на которых должны были утвердить итоги выборов президента США 2020 года. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали люди, погиб один человек.

При этом аккаунт Трампа был заблокирован не только в Twitter, но и в Facebook.

Еще в мае Илон Маск заявлял, что если все же купит Twitter, то может позволить Трампу вернуться на платформу.

"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка", – отмечал он.

При этом в конце октября, когда Маск закрыл сделку по покупке Twitter, некоторые рекламодатели заявили, что могут уйти из Twitter, если аккаунт Трампа будет восстановлен.

Напомним, что Twitter – это американская социальная сеть, где пользователи могут публиковать короткие сообщения, делиться мнениями и реакциями. Сервис был запущен в 2006 году и постепенно приобрел широкую популярность.

В 2013 году соцсеть вошла в десятку самых посещаемых сайтов, а к началу 2019 года у Twitter уже было более 330 миллионов ежемесячных активных пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1998105-80-millionov-chelovek-podpisalis-na-trampa-v-twitter-za-neskolko-chasov/