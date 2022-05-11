Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что после покупки Twitter он вернет бывшему американскому президенту Дональду Трампу доступ к его аккаунту в этой соцсети, передает CNBC.

"Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть населения страны и в итоге не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса", – заявил предприниматель на конференции FT Live’s Future of the Car.

Блокировку Трампа в соцсети Маск назвал "морально неправильным и глупым" решением. Миллиардер отметил, что Twitter должен навсегда блокировать аккаунты только в чрезвычайно редких случаях и в отношении ботов или спам-аккаунтов.

"Постоянные запреты фундаментально подрывают доверие к Twitter как к городской площадке, где каждый может высказать свое мнение", – добавил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его аккаунт могут разблокировать после покупки соцсети Илоном Маском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968687-mask-predlozhil-razblokirovat-trampa-v-twitter/