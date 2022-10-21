Казахстанцы пожаловались на сбои в работе Telegram, YouTube и Instagram

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы массово жалуются на сбои в работе интернета - многие пишут о проблемах с доступом в популярные соцсети и мессенджеры, передает NUR.KZ.

Так, к вечеру 21 октября наблюдаются проблемы с работой Instagram, Facebook и YouTube. Некоторые казахстанцы сообщают о проблемах с Telegram. Проблема возникает с загрузкой медиа файлов, и в целом с доступом в мессенджер.

По данным сервиса , отслеживающего проблемы в работе и отключения ресурсов, сбои наблюдаются на всей территории Казахстана.

Также, согласно данным сервиса, сбои в работе Telegram наблюдаются и в соседней России.

Напомним, в конце сентября ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаке на свои порталы. Тогда же в АО "Государственная техническая служба" заявляли, были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников, в связи с чем в Казахстане наблюдались перебои в работе интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1993842-kazahstantsy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-instagram-youtube-i-drugih-sotssetey/