Увеличить расходы на кибербезопасность в Казахстане предложила депутат

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Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты отметила низкий уровень кибербезопасности в Казахстане и заявила, что 32 тысячи объектов информатизации у нас контролирует всего пять сотрудников, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Смышляева отметила, что в последнее время казахстанцы стали свидетелями систематических затяжных внешних кибератак на наши информационные системы.

Они, по ее словам, наносят серьезный урон как отдельным пользователям, так и государству в целом.

"Нам всем нравятся быстрые победы в сфере цифровизации и новых технологий, но нужно учитывать, что они увеличивают риски остаться незащищенными. При этом должное внимание сфере информационной безопасности уделяется не всегда. Рейтинговые победы в части международных индексов в основном достигнуты за счет приведения в соответствие стандартам законодательной базы", – отметила Смышляева.

Нерешенной проблемой, по ее словам, остается недостаточная доля затрат на обеспечение информационной безопасности в общей структуре расходов на IT-отрасль.

"У нас она составляет около 1%, в мире этот процент выше 10. Плюс ограниченные ресурсы регулятора в сфере государственного контроля информационной безопасности.

Сегодня более 32 тысяч объектов информатизации контролирует пять сотрудников министерства. Чтобы хотя бы по одному разу проверить каждый объект понадобится 400 лет", – подчеркнула депутат.

Негативный вклад, добавила Екатерина Смышляева, вносят и сами казахстанцы с их низким уровнем кибергигиены.

"Согласно мониторингу, 95% инцидентов с утечкой данных происходит при добровольной передаче доступа со стороны пользователей", – добавила она.

Для решения этих проблем Смышляева предложила увеличить долю затрат на информационную безопасность в общей структуре расходов на цифровизацию и развитие IT-сферы и довести ее до 10%.

Кроме того, спикер отметила, что важно расширить объем и число специализаций по информационной безопасности для всех специалистов IT-сферы и ряда инженерных специальностей.

Также необходимо предусмотреть разъяснительную работу по цифровой грамотности и кибергигиене среди населения.

24 сентября ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаках на свои сайты. В АО "Государственная техническая служба" тогда заявляли, что атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета.

29 сентября казахстанцы стали массово жаловаться на доступ к интернету. Позже в ГТС сообщили, что перебои произошли из-за новых масштабных атак на казахстанский сегмент интернета.

Вчера министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности высказался о происходящих в последние две недели кибератаках на Казнет, заявив, что атаки точно производятся из-за границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1991162-pochemu-stali-vozmozhnymi-kiberataki-na-kaznet-rasskazala-deputat/