Хакерские атаки: причины перебоев с интернетом в Казахстане озвучили в ГТС

Подключение к Сети. Иллюстративное фото: pexels.com

Государственная техническая служба в своем официальном Instagram-аккаунте озвучила причины перебоев с интернетом в Казахстане - зафиксированы кибератаки.

По информации специалистов ГТС, сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет.

Подчеркивается, что данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны.

"Сегодня утром вновь были зафиксированы масштабные кибератаки на Казнет. Данное обстоятельство отражается на работе интернет-соединений во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

На данный момент техническими специалистами компании ведутся работы по нейтрализации угроз.

Напомним, в минувшее воскресенье ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаке на свои порталы. Одно из изданий отмечало, что атака началась после публикации большого количества новостей о наплыве россиян в Казахстан.

Тогда же в АО "Государственная техническая служба" заявляли, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета. В ГТС отмечали, что атаки фиксируются не только в Казахстане, но и в других регионах.

Вчера в ГТС сообщили, что Казнет атакован хакерами.

Сегодня казахстанские пользователи вновь пожаловались на работу интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990234-hakerskie-ataki-prichiny-pereboev-s-internetom-v-kazahstane-ozvuchili-v-gts/