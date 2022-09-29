Казахстанцы массово жалуются на проблемы с интернетом

Телефон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы массово жалуются на проблемы с доступом к интернету - у многих не работают соцсети, не открываются приложения и сайты, передает корреспондент NUR.KZ.

Пользователи соцсетей пишут, что серьезные проблемы с доступом к интернету наблюдаются в Астане, Алматы, Уральске и ряде других городов. Больше всего жалоб на работу соцсетей - Instagram, Twitter не открываются, ролики на YouTube грузятся дольше обычного.

"Ощущение, что интернет покинул нас", "Да, работает просто ужасно, а плату повышают, попробуй не оплати вовремя", "Инстаграм лагает", "Такая проблема по всему Казахстану, кажется", - пишут пользователи одного из Telegram-каналов.

Мы обратились за комментарием к одному из мобильных операторов - Beeline Казахстан.

"На сети Beeline Казахстан все работает в штатном режиме. За дальнейшими разъяснениями просим обратиться в профильное ведомство - Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК", - заявили в пресс-службе оператора.

В МЦРИАП нашему корреспонденту сообщили, что в Астане проблем с интернетом нет, однако пообещали проверить информацию и дать комментарий позже.

Между тем накануне АО "Государственная техническая служба" в своем Instagram-аккаунте сообщала, что на протяжении нескольких дней фиксировались масштабные DDoS-атаки на казахстанский сегмент интернета. Это привело к росту нагрузки на магистральные каналы операторов связи.

"Нарастающая вредоносная активность была замечена 24 сентября и постоянно увеличивалась. Пик атаки пришелся на сегодня (28 сентября - прим.ред.).

Атаки такого типа затрудняют работоспособность веб-сервисов и нацелены на полный отказ интернет-ресурсов. Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств называемые ботнетами", - говорится в сообщении ГТС.

Напомним, в минувшее воскресенье ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаке на свои порталы. Одно из изданий отмечало, что атака началась после публикации большого количества новостей о наплыве россиян в Казахстан.

Тогда же в АО "Государственная техническая служба" заявляли, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета. В ГТС отмечали, что атаки фиксируются не только в Казахстане, но и в других регионах.

Вчера в ГТС сообщили, что Казнет атакован хакерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990209-kazahstantsy-massovo-zhaluyutsya-na-problemy-s-internetom/