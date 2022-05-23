YouTube заблокировал 70 тыс. видеороликов о войне в Украине

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На платформе YouTube были удалены более 70 тысяч видеороликов и девять тысяч каналов, связанных с войной в Украине, передает The Guardian.

Также были удалены видео, в которых война называлась "освободительной миссией".

С начала марта YouTube деактивировал каналы Владимира Соловьева. А каналы, связанные с министерством обороны России, временно были лишены возможности загружать новые видео.

"Первая и, вероятно, самая главная цель - сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии [войне в Украине], могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube", - сказал директор по продуктам YouTube Нил Мохан.

Российское правительство пока не заблокировало YouTube на территории страны.

С начала войны в Украине YouTube начал блокировать каналы пророссийских СМИ. В апреле деактивировали канал Госдумы России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1970501-youtube-zablokiroval-70-tys-videorolikov-o-voyne-v-ukraine/