Канал российской Госдумы заблокировали в YouTube

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Компания Google приняла решение заблокировать канал Госдумы России на YouTube. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной думы РФ.

В нижней палате российского парламента отметили, что на YouTube-канале "Дума ТВ" было более 145 тысяч подписчиков, а видео, выложенные за все время существования канала, набрали в общей сложности более 100 млн просмотров.

На канале публиковались комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы.

"Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках", – сообщили представители Госдумы.

Они разместили ссылки на альтернативные платформы, где теперь будет выходить новый контент.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", – заявила директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-аккаунте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1964282-kanal-rossiyskoy-gosdumy-zablokirovali-v-youtube/