Боррель заявил о необходимости создания в Евросоюзе совместных вооруженных сил

Жозеп Боррель. Фото: Kay Nietfeld - Pool / Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо создать совместную армию, чтобы обеспечить собственную безопасность. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Борреля, нападение России на Украину привело к "тектоническому сдвигу" в "ландшафте европейской безопасности". Он подчеркнул, что страны ЕС отреагировали на вторжение быстро, предложив Украине политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. Однако теперь "стало ясно, что Европа в опасности".

"Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы", – заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии добавил, что оказание поддержки Украине привело к истощению запасов ЕС. Он отметил, что это является "наиболее очевидным примером наших недостатков".

Ранее Боррель посоветовал Сербии присоединиться к санкциям против России, если страна планирует вступить в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970506-borrel-zayavil-o-neobhodimosti-sozdaniya-v-evrosoyuze-sovmestnyh-vooruzhennyh-sil/