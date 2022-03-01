Meta ограничит доступ к Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза

Иллюстративное фото: pexels.com

Американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, ограничит доступ к российским СМИ Russia Today и Sputnik на территории Евросоюза.

Об этом сообщил вице-президент оператора крупнейшей в мире социальной сети Ник Клегг в своем Twitter-аккаунте.

"Мы получили запросы от ряда правительств и ЕС предпринять дальнейшие меры в отношении российских государственных СМИ. Учитывая исключительный характер текущей ситуации, в настоящее время мы будем ограничивать доступ к RT и Sputnik на всей территории Евросоюза", - написал Клегг.

Ранее уже сообщалось, что в рамках третьего пакета санкций против России из-за военной спецоперации в Украине Евросоюз запретил на своей территории вещание RT и Sputnik.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1958518-meta-ogranichit-dostup-k-russia-today-i-sputnik-na-territorii-evrosoyuza/