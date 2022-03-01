В каком случае США смягчат санкции против России, объяснили в Белом доме

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что обсуждение вопроса отмены антироссийских санкций может начаться в случае шагов по деэскалации со стороны Российской Федерации.

Ответ Псаки на вопрос о том, что "должны сделать" российские власти, чтобы введенные США и их союзниками санкции против РФ были сняты, опубликовало ТАСС.

"Я не собираюсь делать тут прогнозы или давать оценки. Если он (президент РФ Владимир Путин - прим. ред.) начнет делать шаги по деэскалации, уверена, что мы сможем об этом поговорить", - заявила представитель Белого дома.

Как пишет издание, власти США полагают, что Россия идет на эскалацию риторики относительно сил ядерного сдерживания, Вашингтон считает это опасным.

"Мы считаем, что подобная провокационная риторика относительно ядерного оружия является опасной, повышает риск просчета, ее следует избегать.

Мы проводим оценки распоряжения президента Путина, к настоящему времени мы не видели оснований для того, чтобы менять наш уровень готовности, мы считаем, что направленная на эскалацию риторика является опасной", - заключила Псаки.

Отметим, ранее Байден заявил, что у американцев нет повода для беспокойства о начале ядерной войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958515-v-kakom-sluchae-ssha-smyagchat-sanktsii-protiv-rossii-obyasnili-v-belom-dome/