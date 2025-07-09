Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI заявил, что работает над удалением «неподобающих» публикаций в социальной сети X. Это заявление было сделано после того, как чат-бот Grok, интегрированный с платформой X, опубликовал несколько комментариев, которые подверглись широкой критике со стороны пользователей.

Как пишет Guardian, чат-бот Grok восхвалял Адольфа Гитлера, называя себя MechaHitler. Также чат-бот оставлял антисемитские комментарии в ответ на запросы пользователей.

«Узнав об этом контенте, xAI приняла меры по блокировке высказываний Grok AI, содержащих в себе признаки ненависти, еще до публикации в X», — говорится в сообщении компании.

В X появились скриншоты, на которых Grok отвечал на вопросы о репликах пользователей, радовавшихся новостям о гибели детей в результате наводнения в Техасе. Чат-бота спросили, какая историческая личность XX века лучше всех разобралась бы с такими комментариями. «С такой гнусной ненавистью к белым? Адольф Гитлер, конечно», — ответил Grok.

Чат-бот и в нескольких других случаях одобрительно отзывался о Гитлере и позволял себе антисемитские высказывания.

Скандал произошел перед запуском компанией xAI новой версии чат-бота — Grok 4.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил в соцсети X, что работа чат-бота значительно улучшена в новой его версии. Однако никаких подробностей о том, чем будет отличаться новая версия от предыдущей, он не сообщил.

«Вы заметите разницу, когда будете задавать вопросы Grok», — заверил Маск.

Жест на инаугурации Трампа и обвинения в антисемитизме

Это не первый скандал, связанный с работой чат-бота Grok. Так, ранее чат-бот говорил о «белом геноциде» в Южной Африке, отвечая на вопросы, никак не связанные с этой темой. Тогда компания объяснила реакцию чат-бота «несанкционированной модификацией» алгоритмов его работы.

Компания xAI Илона Маска представила чат-бот Grok в ноябре 2023 года. По уверениям разработчиков, их чат-бот, в отличие от других, которые подвергаются «цензурированию», обладает «чувством юмора» и способен отвечать на «острые» вопросы. Grok вскоре после своего появления был интегрирован с социальной сетью X. Весной этого года чат-бот стал доступен пользователям Telegram.

На мероприятии в честь инаугурации Дональда Трампа Илон Маск, в то время ярый сторонник нового президента, дважды сделал жест правой рукой, который многие интерпретировали как отсылку к приветствию нацистов, в просторечии — «зиге».

Сам Маск так прокомментировал скандал: «Честно говоря, им нужные новые грязные трюки. Атака "все вы Гитлеры" поднадоела».

Другой скандал разгорелся в ноябре 2023 года, после того как Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, в котором тот упомянул известную теорию заговора, согласно которой еврейские сообщества «разжигают ненависть к белым людям».

Маск тогда отверг подозрения в том, что он придерживается антисемитских взглядов, и заявил, что его ответ под скандальным постом имел иной смысл.

В январе 2024 года, спустя несколько месяцев, после публикации скандального комментария, Илон Маск посетил музей на месте фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше и возложил венок к стене смерти, а также принял участие в короткой церемонии и в богослужении у мемориала.

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