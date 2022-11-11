СМИ: Илон Маск не исключает банкротства Twitter

Илон Маск. Фото: Carina Johansen / NTB / AFP / Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск, который недавно стал владельцем Twitter, заявил сотрудникам, что компания может обанкротиться, если не будет приносить прибыль, передает Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что предприниматель сообщил сотрудникам Twitter о ряде суровых изменений в компании. Так, их ждут: переход к 80-часовой рабочей неделе, сокращение привилегий, отмена бесплатной еды и запрет на удаленную работу.

Кроме того, говоря о финансах и будущем соцсети, Маск заявил, что компании необходимо срочно сделать свой продукт по подписке Twitter Blue стоимостью 8 долларов (3600 тенге), за который пользователи захотят платить, учитывая отказ рекламодателей от сотрудничества с Twitter.

По словам человека, знакомого со стилем управления Маска, в прошлом миллиардер уже использовал угрозу финансового краха, пытаясь мотивировать работников. Он добавил, что предприниматель пытается донести до сотрудников мысль, что если они не будут усердно работать, то Twitter окажется в очень трудном положении.

Напомним, 27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, он распустил совет директоров компании. Кроме того, после покупки соцсети Маск уволил нескольких членов руководства. СМИ также сообщили, что миллиардер уже начал сокращать штат компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1996791-smi-ilon-mask-ne-isklyuchaet-bankrotstva-twitter/