СМИ: Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России

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Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в графе "Доставка" написано "в настоящее время недоступно".

Официального заявление от компании пока не было.

Ранее британская телекомпания BBC Studios объявила об отзыве лицензий на свой контент для России.

Стало также известно, что американский автоконцерн General Motors приостанавливает поставки своих автомобилей РФ, немецкий концерн BMW не только прекращает поставки авто, но и приостанавливает свое производство в Калининграде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1958741-smi-apple-prekratila-prodazhu-tehniki-v-ofitsialnom-onlayn-magazine-v-rossii/