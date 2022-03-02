Международная федерация тенниса приостановила членство России и Беларуси

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Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации. Заявление ITF опубликовано на официальном сайте федерации.

Согласно заявлению, российские и белорусские теннисисты не смогут участвовать в командных соревнованиях под эгидой ITF, а федерации этих стран не смогут голосовать на ежегодном конгрессе ITF.

Отмечается, что санкции буду действовать до конца этого года и могут быть продлены.

При этом за спортсменами из России и Беларуси оставили право участвовать в турнирах индивидуально.

Таким образом, российские и белорусские сборные не смогут принимать участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Мужская и женская команда России являются действующими победителями этих турниров.

Напомним, ранее FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Россия намерена обжаловать это решение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1958740-mezhdunarodnaya-federatsiya-tennisa-priostanovila-chlenstvo-rossii-i-belarusi-i-otmenila-turniry-v-etih-stranah/