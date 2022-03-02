BBC Studios отозвала лицензии на свой контент для России

Студия ВВС в Йоркшире. Иллюстративное фото: Nathan Stirk/Getty Images

Британская телекомпания BBC Studios, коммерческое подразделение телерадиовещательной корпорации Би-би-си, объявила об отзыве лицензий на свой контент для России.

"Вместе с другими медиаорганизациями мы внимательно наблюдали за событиями. Руководящая команда Би-би-си встречалась сегодня и приняла решение прекратить лицензирование всего контента для российских пользователей", - цитирует ТАСС заявление компании.

Отмечается, такое решение стало реакцией на военную операцию России в Украине.

Как пишет издание, в 2019 году "Яндекс" подписал долгосрочное соглашение с BBC Studios, в рамках которого российская компания получила права на производство контента на основе сценарных форматов Би-би-си, а онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" - права на эксклюзивный показ новых фильмов и сериалов студии.

Согласно сделке, на сервисе "Кинопоиск HD" по подписке стали доступны новые фильмы и сериалы, а также другие популярные проекты британской компании.

Ранее стало известно, что немецкий автоконцерн BMW прекращает производство автомобилей в России, а также поставки своих машин в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958739-bbc-studios-otozvala-litsenzii-na-svoy-kontent-dlya-rossii/