Сказочная атмосфера: 80 новогодних елок одновременно зажгли в Алматы (фото)
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В Алматы сегодня состоялась церемония зажжения елок к Новому году. Всего в городе зажгли 80 елок, а в церемонии зажжения главной елки приняли участие звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как отметили в акимате, зажжение елок ознаменовало символичный старт праздничного сезона.
На площади имени Абая в Алматы состоялось торжественное зажжение главной новогодней елки города, высота которой составляет 25 метров. В этом году елка мегаполиса не каркасная, а ствольная – впервые выполнена в классическом стиле. Для ее украшения использовали шесть километров гирлянд, яркие шары и елочные игрушки.
Особую сказочную атмосферу церемонии создала погода, словно по заказу: новогодняя красавица сияла под светом софитов, окруженная чарующим снегопадом, а пушистые хлопья нежно укрывали главную елку мегаполиса.
Свыше 8 тысяч алматинцев и гостей мегаполиса собрались на торжественное мероприятие, где стали свидетелями грандиозного шоу с участием звезд казахстанской эстрады.
Концертную программу открыл духовой оркестр BS band, представив попурри из новогодних мелодий. Атмосферу праздника усилило появление на сцене Розы Рымбаевой. Народная артистка страны исполнила песни "Снег идет" и "Жұлдызды жаңа жыл", которые наполнили вечер теплом и положительными эмоциями.
Помимо Рымбаевой для алматинцев выступили Назым Абильдина, Мади Рымбаев, Диная и Балжан Бидаш.
В ведомстве добавили, что во всех районах города зажжение елок сопровождалось мероприятиями с концертами и активностями, чтобы подарить праздник жителям и гостям мегаполиса.
Кроме того, сегодня на площади имени Абая начала работать главная новогодняя ярмарка, которая будет радовать жителей и гостей города до 5 января 2025 года. Здесь можно найти сувениры, изделия ремесленников и праздничные украшения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203067-pod-snegopad-80-novogodnih-elok-odnovremenno-zazhgli-v-almaty-foto/