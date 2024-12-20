Сказочная атмосфера: 80 новогодних елок одновременно зажгли в Алматы (фото)

В Алматы сегодня состоялась церемония зажжения елок к Новому году. Всего в городе зажгли 80 елок, а в церемонии зажжения главной елки приняли участие звезды, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как отметили в акимате, зажжение елок ознаменовало символичный старт праздничного сезона.

На площади имени Абая в Алматы состоялось торжественное зажжение главной новогодней елки города, высота которой составляет 25 метров. В этом году елка мегаполиса не каркасная, а ствольная – впервые выполнена в классическом стиле. Для ее украшения использовали шесть километров гирлянд, яркие шары и елочные игрушки.

Особую сказочную атмосферу церемонии создала погода, словно по заказу: новогодняя красавица сияла под светом софитов, окруженная чарующим снегопадом, а пушистые хлопья нежно укрывали главную елку мегаполиса.

Зажжение елки в Алматы. Фото: акимат Алматы

Свыше 8 тысяч алматинцев и гостей мегаполиса собрались на торжественное мероприятие, где стали свидетелями грандиозного шоу с участием звезд казахстанской эстрады.

Зажжение елки в Алматы. Фото: акимат Алматы

Концертную программу открыл духовой оркестр BS band, представив попурри из новогодних мелодий. Атмосферу праздника усилило появление на сцене Розы Рымбаевой. Народная артистка страны исполнила песни "Снег идет" и "Жұлдызды жаңа жыл", которые наполнили вечер теплом и положительными эмоциями.

Зажжение елки в Алматы. Фото: акимат Алматы

Помимо Рымбаевой для алматинцев выступили Назым Абильдина, Мади Рымбаев, Диная и Балжан Бидаш.

В ведомстве добавили, что во всех районах города зажжение елок сопровождалось мероприятиями с концертами и активностями, чтобы подарить праздник жителям и гостям мегаполиса.

Зажжение елки в Алматы. Фото: акимат Алматы

Кроме того, сегодня на площади имени Абая начала работать главная новогодняя ярмарка, которая будет радовать жителей и гостей города до 5 января 2025 года. Здесь можно найти сувениры, изделия ремесленников и праздничные украшения.