"Сначала увидела свекровь, а потом мужа": казахстанки рассказали о своих межнациональных браках

В северных регионах Казахстана интернациональные и межконфессиональные браки - частое явление. О том, как объединить обычаи разных конфессий, а также об отношениях свекрови и невестки в таких семьях, рассказали две молодые семейные пары, передает "ТоболИнфо".

История Дарьи и Дмитрия Аверченко кому-то покажется удивительной, а кто-то увидит в ней провидение.

Свадьба Дарьи и Дмитрия Аверченко. Фото: tobolinfo.kz

Раньше у Даши личная жизнь совсем не складывалась. Она даже уже отчаялась надеяться. А в 2021 году у девушки случилась трагедия - умерла мама.

"Когда мы поминали маму на 40 дней, вспоминая ее любовь и заботу, я сказала, что вот сейчас она мне поможет обрести женское счастье. И буквально через пару дней я познакомилась со своим будущим мужем. Я выложила в соцсетях новое фото, он его лайкнул.

Так мы начали свое виртуальное общение. Ему предстояло провести 6 месяцев на Сахалине, на вахте. Дима спросил у меня, буду ли я его ждать, я в шутку ответила, что если он возьмет меня замуж, то подожду. Все это время мы общались онлайн по видеосвязи. Помню, был декабрь, я решила сама познакомиться с его мамой и поздравить ее с праздниками", - рассказала Дарья.

У Димы интернациональная семья: мама - казашка, ее зовут Айнагуль, папа Александр - белорус. И Дашу они приняли как родную дочь.

"Когда я приехала, чтобы познакомиться с его мамой, она у меня сразу спросила, насколько у нас с ее сыном все серьезно. Я уверенно сказала, что мы планируем создавать семью. И с тех пор у меня с родителями мужа теплые и дружеские отношения.

Так получилось, что сначала я вживую увидела будущую свекровь, а только потом мужа. Первая встреча у нас с ним была эпичная. Он вернулся с Сахалина, приехал в два часа ночи и сразу ко мне. Я вышла в подъезд и увидела, как ко мне поднимается 2-метровый мужчина, для меня это стало небольшим шоком. Я сама низкого роста, и пока мы общались онлайн, я никак не соотносила наш рост", - вспомнила девушка.

За тот месяц, что Дима был дома, он сделал Дарье предложение, они познакомили своих родителей и назначили день свадьбы.

"У нас вся жизнь проходит весело, нам есть, что в будущем рассказать дочери. Дима даже предложение сделал оригинально. Я варила борщ, он пришел и говорит: "У меня для тебя сюрприз, ищи его". Я долго искала, и на шкафу обнаружила кольцо. На тот момент мы с ним только месяц общались офлайн. Но он был твердо уверен, что я его судьба", - рассказала Дарья.

После предложения руки и сердца Дима вновь уехал на 2,5 месяца работать на Север. За это время Даша нашла квартиру в соседнем городе, где жили его родители. К слову, подыскать жилье ей помогла будущая свекровь.

"Летом мы сыграли свадьбу, затем у нас родилась дочь София, ей в феврале будет 1 год. Мы с мужем приняли решение покрестить дочь, у меня в семье все крещеные. Мы почитаем крупные православные праздники. У Димы родители одинаково чтят русские и казахские традиции. Например, когда я родила дочь, свекровь провела обряд сырға салу и надела мне серьги, а когда Софии исполнилось 40 дней, мы устроили обряд кырқынан шығару. А уже годик планируем отмечать по современным традициям", - отметила Дарья.

Семья Димы приняла Дашу как родную дочь. И она видит в них родителей, которые с заботой и добротой относятся к молодым.

"Знаете, что изменилось в моей жизни? У меня появилось очень много родственников. У Диминой бабушки многодетная семья и его мама из многодетной семьи. Все братья и сестры общаются. У нас во время праздников собирается по 40-50 человек. И это здорово: шум, веселье, все поддерживают друг друга, помогают.

И с мамой у нас сложились теплые, доверительные и дружеские отношения. София ее первая внучка, мама во всем нам помогает, это важно. Я рада, что родилась и выросла в многонациональном Казахстане. Здесь царят добрые и уважительные отношения людей самых разных национальностей и вероисповеданий друг к другу", - рассказала Дарья.

Другая молодая семья - Милина и Батырхан Дукенбаевы - воспитывает сына Раухана. Ребята познакомились, когда Милина училась в колледже.

Милина и Батырхан Дукенбаевы с родственниками. Фото: tobolinfo.kz

"Я в группе дружила с девушкой - землячкой Батырхана, она нас и представила друг другу. Но тогда я даже и подумать не могла, что мы с Батырханом поженимся. После первого знакомства мы долгое время не виделись с Батырханом, пока он как-то не написал мне в ВК: "Привет, как дела?".

После чего начались встречи, прогулки, которые и переросли в отношения. Будущий муж покорил меня тем, что я сразу увидела в нем мужчину, готового брать на себя ответственность", - с улыбкой рассказала Милина.

Новость о том, что у Милины есть молодой человек и они собираются создать семью, родные девушки восприняли хорошо.

"У меня толерантная и открытая семья. Нас воспитывали так, что каждый сам вправе выбирать себе специальность, работу, друзей, парней. Что это наша жизнь и мы сами должны строить ее. В плане религии мы все крещеные, не глубоко верующие, но почитающие все православные праздники. С радостью собираемся всей семьей на Рождество, Крещение, Пасху", - сообщила девушка.

У Батырхана и вовсе интернациональная семья, есть казахские, русские, немецкие корни. Почитаются самые разные традиции. На столе в праздники может одновременно оказаться бешбармак, чак-чак, шербет, баурсаки.

"И теперь все наши обычаи, традиции, верования мы объединили с Батырханом. Казахстан такая уникальная страна, что уже нет границ между представителями разных национальностей. И главные правила в семейных отношениях для всех едины. Это почитание и уважение старших, добрые отношения, поддержка и любовь.

Когда я пришла в семью Батырхана, то стала для его родителей дочерью. У них двое сыновей, и к своим снохам они относятся как к родным детям. И для меня они стали мамой и папой.

Мы обязательно собираемся всей семьей по праздникам, если они зовут гостей, я, конечно же, помогаю накрыть стол. Да и просто люблю с мамой Батырхана вместе попить чай, поговорить.

А когда у нас родился Раухан, свекровь стала просто незаменимым помощником. Она и совет даст, и посидит с внуком, если мне нужно сходить по делам или уехать. А дедушка и вовсе может просто так заехать после работы повидать внука. Мне тоже нравится вести с ним беседы, он начитанный и знает много историй", - рассказала Милина.

Раухану сейчас 2,5 года, подарков и внимания от бабушек и дедушек у него не счесть.

"Сын очень похож на мужа, мы его воспитываем в таких же традициях и прививаем толерантность. Уже сейчас объясняем, что мама - это принцесса. Ее надо беречь, защищать, ей надо помогать. А папа - глава семьи, его надо слушать.

Когда Раухан родился, мы возили его в мечеть, чтобы дать имя, когда ему исполнился 1 год, провели обряд тұсау кесу. Сына отдали в детский сад в группу с казахским языком обучения, хотим, чтобы он знал язык", - с улыбкой отметила Милина.

Девушка работает в школе вожатой, занимается волонтерством, вовлекает в добрые дела учеников и мужа. Батырхан во всем поддерживает супругу и оберегает свою семью.

Отметим, что в Казахстане за последние годы значительно увеличилась численность граждан, состоящих в браке. По данным переписи 2021 года, 60,9% населения, или 8,2 млн человек, состояли в браке.

При этом молодые женщины вступают в брак охотнее и чаще, чем мужчины. Однако с возрастом последние женятся чаще. Средний возраст казахстанца, вступившего в первый брак в 2022 году, составил 28 лет, а казахстанки - 25,2 года.

Осенью стало известно, что новое правило внедрят для казахстанцев перед вступлением в брак. Просмотр видео о счастливой семье станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн.