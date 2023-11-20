Граждан, состоящих в браке, стало больше в Казахстане

В Казахстане за последние годы значительно увеличилась численность граждан, состоящих в браке. Такие данные озвучили в Бюро нацстатистики, передает NUR.KZ.

По информации Бюро национальной статистики, численность мужчин и женщин, состоящих в браке, увеличилась с 6,6 млн в 2009 году до 8,2 млн в 2021 году.

"По данным переписи 2021 года, 60,9% населения состояли в браке. Таким образом, численность граждан, состоящих в браке, составила 8,2 млн человек. Из них 9% вступили в повторный брак. Из всего населения 28% – никогда не состояли в браке, 5,3% – вдовы/вдовцы, а остальные 5,8% – разведенные", - отмечается в релизе Бюро.

Статисты назвали также самые привлекательные для переезда регионы для казахстанцев по итогам переписи.

"Объем внутренней миграции увеличился с 2,3 млн человек в 2009 году до 2,6 млн человек в 2021 году. Точками притяжения для казахстанцев являлись Алматы (357,9 тыс. прибывших), Алматинская область (286,1 тыс. человек) и Астана (283,5 тыс. человек). В Кызылординскую и Атыраускую области переехала наименьшая численность населения – 72,9 тыс. и 72,5 тыс. человек соответственно", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в Бюро, меньше всего покидали свое место жительства жители Мангистауской области, а Алматинская область вошла в лидеры по количеству выбывших – 307,8 тыс. человек.

По данным статистов, в Казахстане отмечается увеличение и количества домохозяйств.

"Результаты переписи показывают рост количества домохозяйств на 27,9%, с 4,3 млн единиц в 2009 году до 5,6 млн единиц в 2021 году. В городской местности учтено 3,7 млн единиц (66,4%) домашних хозяйств, в сельской – 1,8 млн (33,6%). Средний размер домашних хозяйств по Казахстану составил 3,4 человека. При этом, средний размер домохозяйств в сельской местности больше, чем в городской, 3,9 и 3,1 человек соответственно", - отмечается в релизе.

Самые высокие средние размеры домашних хозяйств от 4,3 до 5,2 человек отмечены в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Здесь же, в Бюро разъяснили, что домохозяйство – это группа людей, проживающих совместно в одном жилом пространстве, полностью или частично разделяющих бытовые потребности.

Ранее мы сообщали о том, что Бюро нацстатистики опубликовало сборник по составу населения по итогам переписи 2021 года.

Согласно данным переписи, численность казахов составила 13,4 млн человек, прирост с 2009 года составил 33,7%. В общей численности доля казахов увеличилась с 63,1% до 70,4%. Также в числе национальностей с наибольшим количеством вошли русские – 2,9 млн человек, узбеки – 614 тыс. человек, украинцы – 387 тыс. человек и уйгуры – 290 тыс. человек.

По итогам переписи количество этносов составило 124. Среди них такие этносы, как ливцы, вепсы, орочи, долганы, датчане, удэгейцы, цахуры, мансийцы, нанайцы, монголы, селькупы, чукчи, ульта, нивхы, ижорцы, кеты, коряки, крымчаки, нганасаны, саамы, чуванцы.

Доля населения, исповедующего ислам, в межпереписной период почти не изменилась и составила 69,3%, христианство – 17,2%, буддизм и иудаизм – менее 0,1%. Доля неверующих уменьшилась с 2,8% до 2,3% в 2021 году.