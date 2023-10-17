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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцев перед вступлением в брак обяжут посмотреть ролик о счастливой семье

Опубликовано:

Семья
Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

На заседании правительства министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о разработанном для казахстанцев пособии "Счастливая казахстанская семья", передает корреспондент NUR.KZ.

В кабмине министр доложила о мерах, принимаемых в стране для того, чтобы казахстанцы осознанно создавали семьи.

Как сообщила Балаева, в Астане и Шымкенте запущены пилотные проекты вместе с Фондом народонаселения ООН по добрачному бесплатному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам.

В случае успеха проекта его внедрят и в других регионах Казахстана.

Еще одна профилактическая мера – обязательный просмотр видео о счастливой семье перед подачей заявления на брак.

"Разработано интерактивное пособие "Счастливая казахстанская семья". Оно направлено на повышение осведомленности пар, вступающих в брак, по вопросам сохранения положительных семейных традиций и духовно-нравственных ценностей, будет размещено в виде тематического видеоролика в системе "Электронного правительства" и станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн", – заявила Балаева.

Напомним, вчера глава Минюста Азамат Ескараев рассказал, в чем заключается риск регистрации никах в Казахстане. По его словам, чтобы девушки себя чувствовали защищенными, нужно в установленном порядке регистрировать свои отношения.

"Если отказывается идти в ЗАГС – вступают в брак девушки в сознательном возрасте – они должны в этот момент сразу же понимать, должны быть вопросы, почему человек не хочет официально регистрировать брак – кого или чего он боится или скрывает. Если человек не хочет с вами идти в органы ЗАГС, официально зарегистрировать свои отношения, значит здесь есть вопрос", – сказал он.

Между тем желающим вступить в брак необходимо прийти в РАГС с документами, удостоверяющими личность. Сделать это необходимо в назначенный день регистрации заключения брака. При подаче заявления клиент может выбрать: в торжественной обстановке он желает заключить брак или нет.

С 1 июля регистрация брака будет стоить 3874 тенге, а расторжение брака по взаимному согласию – 7728 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041292-kazahstantsev-pered-vstupleniem-v-brak-obyazhut-posmotret-rolik-o-schastlivoy-seme/

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