Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Елена Рыбакина столкнулась с последствиями сенсационного вылета с турнира в Мадриде

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Cameron Spencer/Getty Image

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина опустилась в live-рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения на турнире в Мадриде, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана уступила в 1/16-й финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадридеукраинке Элине Свитолиной.

После своего поражения в текущем live-рейтинга она опустилась с 11-й на 12-ю позицию. Первая ракетка Украины же Свитолина, в свою очередь, сохранила свою 17-ю позицию.

Напомним, после вылета Рыбакиной в женском турнире "Мастерса" в Испании не осталось представительниц. Ранее, турнир покинули Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик победил россиянина Андрея Рублева и вышел в четвертый круг соревнований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2240136-elena-rybakina-stolknulas-s-posledstviyami-sensacionnogo-vyleta-s-turnira-v-madride/