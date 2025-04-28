Елена Рыбакина столкнулась с последствиями сенсационного вылета с турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина опустилась в live-рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения на турнире в Мадриде, передает NUR.KZ.

Лучшая теннисистка Казахстана уступила в 1/16-й финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадридеукраинке Элине Свитолиной.

После своего поражения в текущем live-рейтинга она опустилась с 11-й на 12-ю позицию. Первая ракетка Украины же Свитолина, в свою очередь, сохранила свою 17-ю позицию.

Напомним, после вылета Рыбакиной в женском турнире "Мастерса" в Испании не осталось представительниц. Ранее, турнир покинули Юлия Путинцева и Анна Данилина.

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик победил россиянина Андрея Рублева и вышел в четвертый круг соревнований.

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