Елена Рыбакина столкнулась с последствиями сенсационного вылета с турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина опустилась в live-рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после поражения на турнире в Мадриде, передает NUR.KZ.
Лучшая теннисистка Казахстана уступила в 1/16-й финала грунтового турнира категории WTA 1000 в Мадридеукраинке Элине Свитолиной.
После своего поражения в текущем live-рейтинга она опустилась с 11-й на 12-ю позицию. Первая ракетка Украины же Свитолина, в свою очередь, сохранила свою 17-ю позицию.
Напомним, после вылета Рыбакиной в женском турнире "Мастерса" в Испании не осталось представительниц. Ранее, турнир покинули Юлия Путинцева и Анна Данилина.
Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик победил россиянина Андрея Рублева и вышел в четвертый круг соревнований.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2240136-elena-rybakina-stolknulas-s-posledstviyami-sensacionnogo-vyleta-s-turnira-v-madride/