Путинцева вылетела с престижного турнира в Мадриде после первого матча

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, получила 22-й номер посева, благодаря чему автоматически вышла во второй круг. Первой соперницей Путинцевой стала швейцарка Ребека Масарова — 153-я ракетка мира, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Матч продлился два сета и завершился поражением казахстанки со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

За время встречи Путинцева реализовала единственный брейк-пойнт, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

В прошлом сезоне вторая ракетка страны дошла до четвертьфинала в Мадриде, поэтому теперь она потеряет часть рейтинговых баллов. При этом Путинцева также заявлена в парную сетку "тысячника" в столице Испании вместе с канадкой Лейлой Фернандес.

Отметим, что после вылета казахстанки единственной представительницей страны в женской одиночном разряде в Мадриде осталась Елена Рыбакина, которая проведет свой стартовый матч позднее в пятницу.

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