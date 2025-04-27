Рыбакина проиграла первой ракетке Украины и вылетела с турнира в Мадриде

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, в третьем круге встретилась с Элиной Свитолиной — 17-й ракеткой мира и сильнейшей теннисисткой Украины в одиночном разряде.

Матч продлился два сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 3:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 25 минут.

За время встречи казахстанка не смогла заработать ни одного брейк-пойнта, выполнила пять эйсов и допустила двойных ошибок. После ее вылета представительниц страны в женской одиночной сетке "тысячника" в Мадриде не осталось.

Отметим, что нынешний турнир стал для Рыбакиной первым грунтовым в нынешнем сезоне. В прошлом году в столице Испании она дошла до полуфинала, поэтому ранний вылет от Свитолиной лишит казахстанку части рейтинговых очков.

Украинка же оспорит путевку в четвертьфинал с гречанкой Марией Саккари, которая занимает 82-е место в мировом рейтинге.

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