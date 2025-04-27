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Лучший теннисист Казахстана обыграл действующего чемпиона на "Мастерсе" в Мадриде

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Magdalena Henkel/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик вышел в четвертый круг грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, занимающий 75-е место в мировом рейтинге, встретился в третьем круге с россиянином Андреем Рублевым — восьмой ракеткой мира и седьмым номером посева, который в прошлом сезоне стал победителем "Мастерса" в столице Испании.

Для соперника казахстанца этот матч был первым на турнире, так как за счет статуса сеяного первая ракетка России автоматически вышел во второй круг, а затем француз Гаэль Монфис снялся перед игрой с ним.

Встреча Бублика и Рублева продлилась максимальные три сета. Казахстанец одержал победу со счетом 6:4, 0:6, 6:4, реализовав первый же матчбол.

Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Бублик реализовал два из шести брейк-пойнтов, выполнил 12 эйсов и допустил шесть двойных ошибок.

В четвертом круге казахстанец встретится с победителем матча между американцем Беном Шелтоном и чехом Якубом Меншиком, которые посеяны под 12-м и 22-м номерами соответственно.

Отметим, что Бублик повторил прошлогодний результат на турнире в Мадриде. Лучший результат на этом "Мастерсе" спортсмен показал в 2021 году, когда дошел до четвертьфинала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239815-luchshiy-tennisist-kazahstana-obygral-pervuyu-raketku-rossii-na-masterse-v-madride/