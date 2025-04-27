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Первая ракетка Казахстана вылетела с "тысячника" в Мадриде

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Лучшая теннисистка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка играла в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Их пара была посеяна под шестым номером.

Во втором круге Данилина и Хромачева встретились с датчанкой Кларой Таусон и чешкой Линдой Носковой. Матч завершился на чемпионском тай-брейке, который остался за соперницами казахстанско-российского дуэта.

Итоговый счет — 3:6, 6:4, 10-7 в пользу Таусон и Носковой. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За время встречи Данилина и Хромачева реализовали пять из 15 брейк-пойнтов, выполнили три эйса и допустили две двойных ошибки.

Теперь в парной женской сетке турнира в Мадриде представительниц Казахстана не осталось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2239881-pervaya-raketka-kazahstana-vyletela-s-tysyachnika-v-madride/