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Дисквалифицированный тренер появился в команде Рыбакиной при подготовке к матчам за сборную Казахстана

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Рыбакина с тренером Вуковым
Елена Рыбакина и Стефано Вуков. Фото: Robert Prange/Getty Images

Стефан Дюэль, физиотерапевт Елены Рыбакиной, опубликовал в своем Instagram кадры подготовки теннисистки к матчам за сборную Казахстана, передает NUR.KZ.

Спортсменка находится в Дубае, где готовится к выступлениям за национальную команду в Кубке Билли Джин Кинг. На фото, которое разместил Дюэль, Рыбакину обнимает итальянец Давиде Сангвинетти, который формально является ее тренером.

Однако рядом с казахстанкой находится и Стефано Вуков. Хорватский специалист ранее тренировал Рыбакину несколько лет, но затем они прекратили сотрудничество. При этом в январе теннисистка объявила о возобновлении работы с Вуковым.

Команда Елены Рыбакиной в апреле 2025 года
Команда Елены Рыбакиной. Фото: Instagram @stefanduell

Затем в феврале было официально подтверждено, что Вуков дисквалифицирован Женской теннисной ассоциацией на год. Сообщалось, что он "довел Рыбакину до слез и подверг ее психологическому насилию и давил на нее сверх ее физических возможностей". За несколько дней до этого казахстанка объявила о начале работы с Сангвинетти, которого связывают близкие отношения с Вуковым.

"Следующая остановка — Брисбен, Кубок Билли Джин Кинг", — написано на фото, которое разместил Дюэль.

Матчи квалификации женского командного чемпионата мира определят участников финального этапа. Сборная Казахстана сыграет в группе D с Австралией и Колумбией. Борьбу за трофей продолжит победитель группы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Рыбакина стала единственной представительницей топ-10 мирового женского рейтинга, которая не подписала письмо с требованием повысить призовые на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2233323-diskvalificirovannyy-trener-poyavilsya-v-komande-rybakinoy-pri-podgotovke-k-matcham-za-sbornuyu-kazahstana/