СМИ: Рыбакина стала единственной из топ-10, кто не подписал требование об увеличении призовых

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не вошла в число теннисисток, подписавших обращение об увеличении призовых на мэйджорах, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox Sports.

Сообщается, что многие из ведущих теннисистов мира подписали письмо, датированное 21 марта и обращенное к руководителям четырех турниров Большого шлема. В нем содержится инициатива по увеличению призовых на этих соревнованиях, а также просьба предоставить игрокам больше прав голоса по вопросам, которые касаются их напрямую.

Свои подписи поставили все теннисистки из топ-10 мирового рейтинга, кроме Рыбакиной. Также инициативу поддержала американка Эмма Наварро, которая сейчас занимает 11-ю строчку.

Из мужчин подписи поставили все действующие игроки топ-10, кроме британца Джека Дрейпера, а также россиянин Даниил Медведев — 11-я ракетка мира.

Отмечается, что теннисисты выделяют три ключевых фактора:

турниры Большого шлема должны вносить финансовый вклад в программы социального обеспечения игроков, которые поддерживаются ATP и WTA;

призовые деньги должны быть увеличены "до более приемлемого процента от доходов турнира", чтобы лучше отражать вклад игроков в стоимость соревнований;

спортсмены должны иметь больше права голоса при принятии решений, которые прямо влияют на турниры, а также на здоровье и благополучие игроков.

Ближайшим турниром большого шлема станет "Ролан Гаррос". Единственный грунтовый мэйджор начнется в Париже 25 мая.

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