"Разорваться не могу": теннисистка Рыбакина ответила на критику казахстанцев

Елена Рыбакина на пресс-конференции в Астане высказалась о критике казахстанцев в ее адрес из-за того, что она не выступила на Играх в Париже за Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Елены Рыбакиной, как она оценивает свои силы на предстоящем турнире, и не влияет ли на нее критика некоторых казахстанцев, высказавшихся о якобы ее нежелании выступать за сборную страны.

"Действительно, разговоров очень много. Но также есть люди, которые меня поддерживают. К сожалению, разорваться я не могу. Когда я плохо себя чувствую, то, естественно, о выходе на корт даже речи не стоит", - ответила спортсменка.

По ее словам, сейчас она чувствует, что находится в форме.

"Конечно, не идеально, но, думаю, что если стараться на все 100% и выкладываться, то у нас есть все шансы пройти дальше и (будет) возможность выиграть", - резюмировала Рыбакина.

Напомним, 13 ноября мы писали, что первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прибыла в Астану на матч Кубка Билли Джин Кинг. Национальной команде предстоит сыграть с Южной Кореей в рамках плей-офф. Матчевое противостояние пройдет в Астане 16-17 ноября на хардовом корте.

Ранее в сентябре Елена Рыбакина снялась с престижного турнира в Китае из-за травмы. До этого в конце августа первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде снялась с Открытого чемпионата США по теннису, а в июле не смогла принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже из-за острого бронхита.