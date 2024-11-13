Елена Рыбакина прибыла в Астану на матч сборной Казахстана по теннису (видео)

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прибыла в Астану на матч Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Национальной команде предстоит сыграть с Южной Кореей в рамках плей-офф. Матчевое противостояние пройдет в Астане 16-17 ноября на хардовом корте.

Рыбакина последней из представительниц Казахстана прибыла в столицу. В КТФ продемонстрировали кадры с шестой ракеткой мира в аэропорту.

"Сборная Казахстана теперь в полном составе. Добро пожаловать, Елена Рыбакина!" — написали в федерации.

Напомним, также в состав национальной команды вошли Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Зарина Дияс и Анна Данилина, которые уже ведут подготовку в Астане. Тренерский штаб сборной Казахстана возглавляет Юрий Щукин.

Противостояние с Южной Кореей рассчитано на четыре одиночные и одну парную встречи. Победа в этом матче позволит сильнейшей команде выйти в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдет в апреле 2025 года.

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