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Елена Рыбакина снялась с престижного турнира в Китае из-за травмы

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу WTA.

Хардовый турнир в столице Китая стартует 25 сентября и завершится 6 октября.

Казахстанка заявила, что не выступит на турнире из-за травмы спины.

“Из-за продолжающейся травмы спины я с сожалением вынуждена отказаться от участия в предстоящих азиатских турнирах. Несмотря на то, что я упорно работаю над своим восстановлением, мы с медицинской командой решили, что в данный момент лучше отдать предпочтение моему здоровью.
Это был сложный год, и я благодарна за поддержку со стороны организаторов и всех моих болельщиков. Мы с командой будем работать над тем, чтобы вернуть меня на корт до конца сезона”, – цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.

В последний раз первая ракетка страны играла в августе на Открытом чемпионате США, где снялась во втором раунде из-за неназванной травмы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2164488-elena-rybakina-snyalas-s-prestizhnogo-turnira-v-kitae-iz-za-travmy/

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