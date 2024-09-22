Елена Рыбакина снялась с престижного турнира в Китае из-за травмы

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина заявила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу WTA.

Хардовый турнир в столице Китая стартует 25 сентября и завершится 6 октября.

Казахстанка заявила, что не выступит на турнире из-за травмы спины.

“Из-за продолжающейся травмы спины я с сожалением вынуждена отказаться от участия в предстоящих азиатских турнирах. Несмотря на то, что я упорно работаю над своим восстановлением, мы с медицинской командой решили, что в данный момент лучше отдать предпочтение моему здоровью.

Это был сложный год, и я благодарна за поддержку со стороны организаторов и всех моих болельщиков. Мы с командой будем работать над тем, чтобы вернуть меня на корт до конца сезона”, – цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.

В последний раз первая ракетка страны играла в августе на Открытом чемпионате США, где снялась во втором раунде из-за неназванной травмы.

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