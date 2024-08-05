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Рыбакина и Путинцева узнали позиции в мировом рейтинге после Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Chris Hyde/Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на официальном сайте обновленную версию мирового рейтинга, где некоторые казахстанки улучшили свое положение, передает NUR.KZ.

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Это первое обновление после олимпийского теннисного турнира. На соревнованиях в Париже не распределялись рейтинговые очки, но параллельно проходили другие старты под эгидой WTA, в которых участвовали спортсменки, не выступавшие на Играх-2024.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертое место в одиночном разряде. Выше нее в мировом рейтинге только полька Ига Швентек, американка Коко Гауфф и белоруска Арина Соболенко. Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поднялась на одну строчку и теперь идет 31-й.

Напомним, обе представительницы республики снялись с Олимпиады-2024 из-за проблем со здоровьем. После такого решения от Рыбакиной и Путинцевой Казахстан остался без квот в женском одиночном и смешанном парном разрядах на Играх в Париже.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2144821-rybakina-i-putinceva-uznali-pozicii-v-mirovom-reytinge-posle-olimpiady-2024/

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