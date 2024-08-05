Казахстанские стрелки завершили выступления на Олимпиаде в Париже

Национальная команда Казахстана по стендовой стрельбе завершила свои выступления в рамках летних Олимпийских игр – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В понедельник отечественные стрелки Асем Орынбай и Эдуард Ещенко выступили в квалификационном раунде скита среди смешанных дуэтов.
В первом раунде казахстанцы набрали 46 баллов, во втором – 48, в заключительном – 46. Суммарно дуэт отечественных стрелков набрал 140 баллов и занял 12-е место в отборочном туре.
Однако для продолжения борьбы за олимпийские медали этого оказалось недостаточно. В финале будут соревноваться смешанные команды, занявшие первое и второе места, то есть Италия и США. За бронзовые медали соревнуются команды, расположившиеся на третьей и четвертой позициях, – Китай и Индия.
Таким образом, все представители Казахстана по стендовой стрельбе завершили свои выступления на Олимпиаде в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144782-kazahstanskie-strelki-zavershili-svoi-vystupleniya-na-olimpiade-v-parizhe/