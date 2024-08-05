Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Знаменосец сборной Казахстана Ольга Сафронова завершила выступление на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Қазақстандық жеңіл атлет Ольга Сафронова
Қазақстандық жеңіл атлет Ольга Сафронова. Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова лишилась шансов на продолжение борьбы в беге на 200 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Эта дисциплина стала единственной, в которой спортсменка получила квоту на Игры. В воскресенье Сафронова не смогла напрямую пробиться в полуфинал, так как заняла последнее место в одном из предварительных забегов.

В понедельник состоялся утешительный раунд. Для выхода в полуфинал необходимо было выиграть свой забег либо войти в топ-2 по времени среди остальных участниц.

Сафронова с этой задачей не справилась. Она вновь финишировала последней — на этот раз среди шести соперниц. Спортсменка преодолела дистанцию за 23,70 секунды, что на 0,12 секунды хуже ее результата в предварительном забеге.

Таким образом, знаменосец сборной Казахстана на церемонии открытия завершила выступление в Париже. Олимпиада-2024 стала для Сафроновой четвертой в карьере.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2144736-znamenosec-sbornoy-kazahstana-olga-safronova-zavershila-vystuplenie-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie