Знаменосец сборной Казахстана Ольга Сафронова завершила выступление на Олимпиаде-2024

Казахстанская легкоатлетка Ольга Сафронова лишилась шансов на продолжение борьбы в беге на 200 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Эта дисциплина стала единственной, в которой спортсменка получила квоту на Игры. В воскресенье Сафронова не смогла напрямую пробиться в полуфинал, так как заняла последнее место в одном из предварительных забегов.

В понедельник состоялся утешительный раунд. Для выхода в полуфинал необходимо было выиграть свой забег либо войти в топ-2 по времени среди остальных участниц.

Сафронова с этой задачей не справилась. Она вновь финишировала последней — на этот раз среди шести соперниц. Спортсменка преодолела дистанцию за 23,70 секунды, что на 0,12 секунды хуже ее результата в предварительном забеге.

Таким образом, знаменосец сборной Казахстана на церемонии открытия завершила выступление в Париже. Олимпиада-2024 стала для Сафроновой четвертой в карьере.

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