Седьмая ракетка мира из Китая стала олимпийской чемпионкой в Париже

Представительница Китая Чжэн Циньвэнь завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по теннису в одиночном разряде на летних Играх — 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В финале седьмой ракетке мира противостояла спортсменка из Хорватии Донна Векич, занимающая 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Матч завершился победой китаянки в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3.

Встреча длилась один час и 45 минут. За это время Чжэн Циньвэнь успела реализовать четыре брейк-пойнта после семи попыток, допустила три двойных ошибки, а также четыре раза подала мяч навылет.

Таким образом, теннисистка из КНР стала олимпийской чемпионкой, а Векич завоевала серебряную медаль.

Напомним, что бронзу в одиночном разряде завоевала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.

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