Седьмая ракетка мира из Китая стала олимпийской чемпионкой в Париже

Представительница Китая Чжэн Циньвэнь завоевала золотую медаль на олимпийском турнире по теннису в одиночном разряде на летних Играх — 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В финале седьмой ракетке мира противостояла спортсменка из Хорватии Донна Векич, занимающая 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Матч завершился победой китаянки в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3.
Встреча длилась один час и 45 минут. За это время Чжэн Циньвэнь успела реализовать четыре брейк-пойнта после семи попыток, допустила три двойных ошибки, а также четыре раза подала мяч навылет.
Таким образом, теннисистка из КНР стала олимпийской чемпионкой, а Векич завоевала серебряную медаль.
Напомним, что бронзу в одиночном разряде завоевала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2144149-sedmaya-raketka-mira-iz-kitaya-stala-olimpiyskoy-chempionkoy-v-parizhe/