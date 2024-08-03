"Хотела взять реванш": Назым Кызайбай прокомментировала выход в полуфинал Игр-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай рассказала об эмоциях после победы в четвертьфинале Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Двукратная чемпионка мира отметила, что помогло ей победить в бою за выход в полуфинал.

"Поединок получился непростым. Я уже проигрывала этой сопернице, поэтому хотела взять реванш. Старалась боксировать с умом, обыгрывать. Дальше сложная соперница в полуфинале. Призер Азиатских игр, чемпионка мира. Буду готовиться и отдам все силы, чтобы взять золотую медаль", - заявила спортсменка.

Таким образом, Кызайбай гарантировала национальной команде вторую медаль в боксе. При поражении в полуфинале спортсменка получит бронзу, в случае победы поборется за золото.

Ранее до аналогичной стадии среди мужчин дошел Нурбек Оралбай.

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