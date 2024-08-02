Лучшая теннисистка мира оформила разгром и выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В матче за третье место первая ракетка мира, представляющая Польшу, одержала победу над теннисисткой из Словакии Анной-Каролиной Шмидловой (67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).
Встреча длилась один час и одну минуту. Швентек одержала победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:1.
Польская спортсменка успела реализовать пять брейк-пойнтов после семи попыток, допустила одну двойную ошибку и три раза подала мяч навылет.
Олимпийская чемпионка по теннису в одиночном разряде определится 3 августа. За золото будут играть китаянка Чжэн Циньвэнь и представительница Хорватии Донна Векич.
Напомним, что Казахстан не был представлен в женских теннисных соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Заявленные на турнир казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись в преддверии старта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2143921-luchshaya-tennisistka-mira-oformila-razgrom-i-zavoevala-bronzovuyu-medal-na-olimpiyskih-igrah-2024/