Лучшая теннисистка мира оформила разгром и выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Ига Швентек завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В матче за третье место первая ракетка мира, представляющая Польшу, одержала победу над теннисисткой из Словакии Анной-Каролиной Шмидловой (67-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Встреча длилась один час и одну минуту. Швентек одержала победу по ходу двух сетов с общим счетом 6:2, 6:1.

Польская спортсменка успела реализовать пять брейк-пойнтов после семи попыток, допустила одну двойную ошибку и три раза подала мяч навылет.

Олимпийская чемпионка по теннису в одиночном разряде определится 3 августа. За золото будут играть китаянка Чжэн Циньвэнь и представительница Хорватии Донна Векич.

Напомним, что Казахстан не был представлен в женских теннисных соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Заявленные на турнир казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись в преддверии старта.

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