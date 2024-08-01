Первая ракетка мира проиграла в полуфинале теннисного турнира Олимпиады-2024

Лидер женского мирового рейтинга в одиночном разряде полька Ига Швентек не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая ракетка мира в полуфинале встретилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA и получила шестой номер посева.

Швентек потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 5:7. Соперницы провели на грунтовом корте "Ролан Гаррос" 1 час 51 минуту.

Золото олимпийского турнира Циньвэнь оспорит с победительницей матча между словачкой Анной-Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич, которая получила 13-й номер посева. Проигравшая в этом противостоянии встретится со Швентек в игре за бронзовую медаль.

Напомним, Казахстан остался без представительниц в женском одиночном разряде на Олимпиаде-2024 после снятия Елены Рыбакиной и Юлии Путинцевой из-за проблем со здоровьем.

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