Рафаэль Надаль завершил выступление на Олимпиаде-2024

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас проиграли в четвертьфинале мужского парного разряда на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперниками бывших первых ракеток мира на этой стадии выступили американцы Раджим Рам и Остин Крайчек, которые получили четвертый номер посева.

Дуэт из США одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. В полуфинале Рам и Крайчек сыграют с чехами Томашем Махачем и Адамом Павлашеком.

Для Надаля этот матч стал последним на Олимпиаде-2024. Ранее 38-летний испанец вылетел во втором круге одиночного разряда, уступив сербу Новаку Джоковичу в их 60-й очной встрече.

Алькарас же продолжает борьбу в индивидуальном турнире. В этой дисциплине третий номер мирового рейтинга пока дошел до четвертьфинала.

Напомним, олимпийские соревнования по теннису в Париже проходят на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".

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