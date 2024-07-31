Казахстанский гимнаст трижды упал и стал последним в финале многоборья на Олимпиаде-2024

Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале индивидуального многоборья на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам квалификации в решающий сегмент этой дисциплины попали 24 спортсмена. Они соревновались на всех шести снарядах, баллы суммировались в общую таблицу.

Карими чисто выступил на кольцах, но базовая сложность его программы была одной из самых низких (итог — 12,933). Качественно казахстанец проявил себя и на вольном прыжке (14,400). Далее он соревновался на параллельных брусьях (14,066).

В четвертой ротации Карими допустил грубую ошибку. При выступлении на перекладине действующий чемпион Азии на этом снаряде сорвался. Инцидент сильно повлиял на оценку спортсмена (12,700).

На вольных упражнениях Карими также упал (13,433). При этом в данной дисциплине он выиграл свою единственную медаль чемпионата мира — бронзу в 2023 году.

Казахстанец завершил многоборье на коне (8,533). На этом снаряде он также сорвался и получил снижение в оценке.

Суммарно Карими набрал 76,065 балла и замкнул таблицу финала в многоборье. На прошлой Олимпиаде в Токио в этой дисциплине он расположился на десять строчек выше и стал 14-м.

В Париже казахстанцу еще предстоит выступить в финале на вольных упражнениях 3 августа. В тот же день его соотечественник Нариман Курбанов поборется за медали на коне.

Что касается призеров многоборья, то чемпионом стал японец Синносуке Ока (86,832 балла). Серебро и бронзу выиграли китайцы Чжан Бохэн (86,599) и Сяо Жотэн (86,364) соответственно.

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