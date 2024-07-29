Джокович обыграл Надаля в матче Олимпиады-2024

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля во втором круге мужского одиночного разряда на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на главной арене "Ролан Гаррос" — грунтовом корте имени Филиппа Шатрие. На данный момент Джокович занимает второе место в мировом рейтинге, Надаль — 161-е.

На Олимпиаде они провели 60-й официальный очный матч. Джокович одержал 31-ю победу над Надалем.

Серб обыграл испанца в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 43 минуты.

Таким образом, испанский теннисист завершил выступление на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде. Надалю еще предстоит сыграть во втором круге парного турнира, где у него в партнерах Карлос Алькарас.

Джокович заявлен только в одиночные соревнования. В третьем круге серб, который посеян на Олимпиаде под первым номером, сыграет с немцем Домиником Кепфером или итальянцем Маттео Арнальди.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.